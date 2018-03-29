Родители погибших в одесском лагере похоронили своих детей – экспертиза

Родные погибших в лагере "Виктория" похоронили именно своих детей. Это подтвердила повторная экспертиза, которую проводили в Харькове.

Эксгумации и дополнительной проверке настаивали родители Сони Мазур. Потому что перед отдыхом в детском лагере – девочке удалили несколько зубов.

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Однако в описании тела погибшей, которое выдали родителям перед погребением, было указано другое количество. Однако повторная экспертиза не обнаружила ошибок при идентификации. В ближайшее время тела снова похоронят.

"Эти переживания. Не передать, что произошло. Мы до конца будем ходить с этим грузом", – отметила бабушка погибшей девочки Наталья Мазур.

Напомним, пожар в лагере "Виктория" в Одессе вспыхнул в ночь на 16 сентября. Из лагеря были эвакуированы 42 ребенка, однако двое детей погибли, еще трое детей госпитализированы (они выпрыгнули из окна горящего здания). Кроме того, один ребенок разыскивается. Пропавшую из лагеря девочку зовут Снежаной Арпентий.



Вероятной причиной возгорания называют короткое замыкание. Несколько детей рассказали, что видели, как искрила электропроводка.



Полиция Одесской области начала расследование по факту пожара в лагере "Виктория".