Деякі люди нехтують ранковим прийом їжі через брак часу або переконання в тому, що це допоможе їм схуднути.

Однак, відмовившись від сніданку, ви не скинете вагу, а втратите можливість отримати необхідні поживні речовини. Це, в свою чергу, може спонукати вас більше перекушувати протягом всього дня.

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Моя порада – снідайти регулярно

Якщо ви не звикли ситно їсти з ранку, почати можна з чогось легкого, але поживного. Спробуйте, наприклад, пудингом з бананом або сирний крем з полуницею. Ніякої загрози фігурі, тільки легкість і запас енергії на день!

Вранці на сніданок в їжу допустимо вживати джерела швидких вуглеводів (наприклад, хліб, білий рис чи фрукти). Вся їх енергія встигне згоріти протягом дня. Проте слід максимально виключати вживання простих вуглеводів в інший час, особливо ввечері, якщо ви хочете нормалізувати вагу (або підтримувати її в нормі).

Звичка снідати повинна стати основою вашого здорового харчування. Це важливо, якщо у вас є проблеми з вагою.

У вихідні у нас більше часу, ніж в будні. Ми можемо трохи довше поспати, залишитися вдома, приготувати собі і близьким корисний сніданок.

Чим ви снідаєте на вихідні