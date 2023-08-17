16 серпня у Білгород-Дністровському працівник поліції, виїжджаючи з власного двору заднім ходом, здійснив наїзд на 81-річну пенсіонерку.
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Подвійний наїзд
На відео видно, що чоловік спочатку збиває бабусю, а потім, намагаючись розвернутися, двічі переїжджає її. Далі порушник разом із дружиною, яка теж перебувала в авто, недбало піднімають потерпілу і кладуть на лавку у дворі. Відомо, що вони так і не дочекалися приїзду швидкої допомоги. Від отриманих травм постраждала пенсіонерка померла у лікарні.
Поліцейський збив бабусю і покинув на лавці: відео
За фактом ДТП, яке спричинило смерть потерпілого, ДБР розпочало досудове розслідування. Якщо провину поліцейського доведуть, він отримає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом терміном до 3 років. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.
У поліції Одещини, крім того додали, що на час проведення розслідування поліцейського та його дружину відсторонили від виконання службових обов'язків.
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