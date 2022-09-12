Зловмисника вдалося затримати завдяки успішним діям поліції Київщини та бійцям "КОРДу", Вони провели блискучу спецоперацію.

Важливо На Харківщині затримали експоліцейського й "керівника" Великого Бурлука: він тікав у росію

Тривалий час чоловік перебував у розшуку за вчинення умисного вбивства. Працівники кримінальної поліції Київщини затримали зловмисника за місцем його тимчасового проживання. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Що відомо про вбивство грузинського бізнесмена

Бізнесмен зник 26 листопада 2019 року в центрі Києва, а пізніше його тіло з вогнепальними пораненнями знайшли в криниці. Холоднокровне вбивство було скоєне з корисливих мотивів та за попередньою змовою групи осіб. Вбивці стріляли кілька разів у груди і шию потерпілому.

Зауважимо, що днями Офіс генпрокурора наклав арешт на 169 об'єктів нерухомості загальною вартістю понад 10 мільярдів гривень. Бенефіціарним власником майна є російський паперовий магнат та ексдепутат держдуми росії, який займався бізнесом в Україні.

Видання Forbes зазначає, що кримінальне провадження й арешт майна, ймовірно, стосується власника Київського картонно-паперового комбінату Володимира Крупчака. Він справді є колишнім депутатом держдуми росії й займався бізнес-діяльністю в Україні з 2000 року.

Наразі арештовані активи планують передати в управління АРМА. Отримані від реалізації активів гроші згодом можуть бути використані для потреб Збройних Сил України та відбудови зруйнованої інфраструктури.