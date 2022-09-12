Злоумышленника удалось задержать благодаря успешным действиям полиции Киевщины и бойцам "КОРДа". Они провели блестящую спецоперацию.

Важно В Харьковской области задержали экс-полицейского и "руководителя" Большого Бурлука: он убегал в россию

Долгое время мужчина находился в розыске за совершение умышленного убийства. Сотрудники криминальной полиции Киевщины задержали злоумышленника по месту его временного проживания. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Что известно об убийстве грузинского бизнесмена

Бизнесмен исчез 26 ноября 2019 года в центре Киева, а позже его тело с огнестрельными ранениями обнаружили в колодце. Холоднокровное убийство было совершено по корыстным мотивам и по предварительному сговору группы лиц. Убийцы стреляли несколько раз в грудь и шею потерпевшему.

Отметим, что на днях офис генпрокурора наложил арест на 169 объектов недвижимости, общей стоимостью более 10 миллиардов гривен. Бенефициарным владельцем имущества является российский бумажный магнат и экс-депутат госдумы россии, занимавшийся бизнесом в Украине.

Издание Forbes отмечает, что уголовное производство и арест имущества предположительно касается владельца Киевского картонно-бумажного комбината Владимира Крупчака. Он действительно является бывшим депутатом госдумы россии и занимался бизнес-деятельностью в Украине с 2000 года.

Арестованные активы планируют передать в управление АРМА. Вырученные от реализации активов деньги впоследствии могут быть использованы для нужд Вооруженных Сил Украины и восстановления разрушенной инфраструктуры.