Білорусь підтримала #KyivNotKiev: аеропорт у Мінську правильно пише назви українських міст

Головний міжнародний аеропорт Білорусі "Мінськ" виправив назви українських міст Київ і Львів. Замість Kiev і Lvov тепер писатимуть Kyiv та Lviv.

17 червня на табло білоруського національного аеропорту "Мінськ" латиницею столиця України позначена як Kyiv, розповіла білоруська редакція "Радіо Свобода". Хоча ще 14 червня писали Kiev.

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Адміністрація аеропорту повідомила журналістам, що без дозволу МЗС Білорусі не долучиться до ініційованої українською владою кампанії #KyivNotKiev. "Щойно МЗС повідомить нам про зміну назви міста Києва, ми відразу ж введемо нову транслітерацію. Тож чекаємо", – сказали в аеропорту на запит "Радіо Свобода".

І от 17 червня набуло чинності рішення Ради США з географічних назв про заміну офіційної назви столиці України з Kiev на Kyiv у міжнародній базі. ​У цей ж день у аеропорту "Мінськ" змінили транслітерацію. Можна припустити, що білоруське МЗС "дало добро".



Табло аеропорту "Мінськ" з правильними назвами українських міст / Фото "Радіо Свобода"

Чому важливо писати Kyiv і Lviv? Україна є незалежною вже 28 років, проте й досі назву нашої столиці Києва перекладають на англійську з російської. Саме тому восени 2018 року у Міністерстві закордонних справ розпочали кампанію #CorrectUA. Вона має популяризувати написання латинськими літерами назв українських міст – #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. Після цього аеропорти світу поетапно на своїх табло почали виправляти правопис українських міст.

Які ще аеропорти вже почали писати правильно назви міст?

Одними з перших транслітерацію Києва змінили аеропорти Польщі.

Правильного написання Києва дотримуються у Греції, Данії та на Кіпрі.

Так само і у міжнародних аеропортах Тбілісі та Батумі.

Назву Kiev на Kyiv змінили на своїх інформаційних табло аеропорти Стамбула й Бухареста.

Правильну англомовну назву Києва тепер пишуть і в Лондонському аеропорті Лутона.

Коректна назва української столиці з'явилась у міжнародному аеропорту Тель-Авіва "Бен-Гуріон".

Аеропорт імені Лестера Пірсона у Торонто (Канада) теж змінив транслітерацію українських міст.

Аеропорт Біллунд у Данії змінив некоректне написання назви української столиці Kiev на правильне – Kyiv.

Міжнародні аеропорти Чорногорії та Австрії також підтримали кампанію #KyivNotKiev.

Цікаво, що писати Kyiv замість Kiev відмовилися "Міжнародні Авіалінії України". Свою відмову пояснили тим, що офіційна транслітерація Міжнародної асоціації повітряного транспорту IATA передбачає саме варіант Kiev. Однак тепер IATA буде опиратися на рішення Ради США з географічних назв, тож, сподіваємося, МАУ відреагує на це.