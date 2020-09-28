У Білорусі адвокат Максим Знак припинив голодування у СІЗО: що відомо
Адвокат та член президії Координаційної ради Максим Знак припинив голодування в ізоляторі. Знака затримали ще 9 вересня.
На вихідних Знак почав виходити з голодування
Про те, що Знак в СІЗО поступово почав їсти, повідомляє TUT.by.
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28 вересня адвоката відвідали в ізоляторі захисники. Вони повідомили, що Знак вражений підтримкою: як численними клопотаннями адвокатів, так і словами та листами білорусів.
Саме на вихідних Знак почав виходити з голодування. Йому передали необхідні медичні засоби для підтримання організму.
Що відомо про затримання Максима Знака
- Адвоката та опозиціонера затримали 9 вересня.
- Його звинувачують у закликах до дій, спрямованих на завдання шкоди нацбезпеці країни.
- Наразі Знака утримують в СІЗО у Мінську.
- Адвокат зі звинуваченнями категорично не згоден, саме тому він 18 вересня оголосив голодування.
- За попередньою інформацією, затриманий опозиціонер лише за тиждень схуд на 6 кілограмів. Також у нього розпочались проблеми зі здоров'ям.