Адвокат та член президії Координаційної ради Максим Знак припинив голодування в ізоляторі. Знака затримали ще 9 вересня.

На вихідних Знак почав виходити з голодування

Про те, що Знак в СІЗО поступово почав їсти, повідомляє TUT.by.

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28 вересня адвоката відвідали в ізоляторі захисники. Вони повідомили, що Знак вражений підтримкою: як численними клопотаннями адвокатів, так і словами та листами білорусів.



Саме на вихідних Знак почав виходити з голодування. Йому передали необхідні медичні засоби для підтримання організму.

Що відомо про затримання Максима Знака