У Білорусі стратять 29-річного чоловіка вперше у 2021 році
Підсудного Віктора Скрундзік розстріляють у Білорусі за вбивство пенсіонерів. Також вирок отримали 3 його спільники. Це буде перша страта у 2021 році.
Суддя Єліхов на судовому засіданні у Слуцьку (Мінський обласний суд) 15 січня 2021 року виніс 4 вироки в одній справі. Один із них – страта. Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".
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Хронологія подій
Попередні вироки колегія Верховного суду з кримінальних справ скасувала 30 червня 2020 року, зокрема смертний вирок Віктору Скрундзіку. Кримінальну справу було передано на розгляд Мінського обласного суду.
Розгляд справи розпочали 7 вересня. 29 вересня на повторному засіданні прокурор вимагав тих самих термінів, що скасували раніше. 12 жовтня, коли в суді мали прозвучати останні слова підсудних, розгляд кілька разів переносився через COVID-19.
Останні слова підсудного
На повторному процесі 11 січня Віктор Скрундзік сказав, що він шкодує про скоєне та вибачився перед родичами загиблих.
Краще залізти в підвал і спалити мене разом з ними, ніж стояти тут зараз, дивитись своїм родичам в очі і доводити те, чого я не робив,
– заявив Скрундзік.
Чоловіків засудили за серію вбивств, які вони скоїли в січні 2019 року. Загинули 2 пенсіонери 79 та 94 років. Також підсудні скоїли замах на пенсіонерку 85 років і вимагали гроші.
Яке рішення прийняв суд
- Віктор Скрундзік був засуджений до смертної кари за кількома статтями Кримінального кодексу;
- Віталій Метеж – до 22 років колонії суворого режиму;
- Валянцин Бушнін – до 18 років колонії суворого режиму;
- Сергій Захарченко – 1 рік виправних робіт з виплатою 10% заробітку.
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