Підсудного Віктора Скрундзік розстріляють у Білорусі за вбивство пенсіонерів. Також вирок отримали 3 його спільники. Це буде перша страта у 2021 році.

Суддя Єліхов на судовому засіданні у Слуцьку (Мінський обласний суд) 15 січня 2021 року виніс 4 вироки в одній справі. Один із них – страта. Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

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Хронологія подій

Попередні вироки колегія Верховного суду з кримінальних справ скасувала 30 червня 2020 року, зокрема смертний вирок Віктору Скрундзіку. Кримінальну справу було передано на розгляд Мінського обласного суду.

Розгляд справи розпочали 7 вересня. 29 вересня на повторному засіданні прокурор вимагав тих самих термінів, що скасували раніше. 12 жовтня, коли в суді мали прозвучати останні слова підсудних, розгляд кілька разів переносився через COVID-19.

Останні слова підсудного

На повторному процесі 11 січня Віктор Скрундзік сказав, що він шкодує про скоєне та вибачився перед родичами загиблих.

Краще залізти в підвал і спалити мене разом з ними, ніж стояти тут зараз, дивитись своїм родичам в очі і доводити те, чого я не робив,

– заявив Скрундзік.

Чоловіків засудили за серію вбивств, які вони скоїли в січні 2019 року. Загинули 2 пенсіонери 79 та 94 років. Також підсудні скоїли замах на пенсіонерку 85 років і вимагали гроші.

Яке рішення прийняв суд