Подсудимого Виктора Скрундзика расстреляют в Беларуси за убийство пенсионеров. Также приговор получили 3 его сообщника. Это будет первая казнь в 2021 году.

Судья Елихов на судебном заседании в Слуцке (Минский областной суд) 15 января 2021 года вынес 4 приговора по одному делу. Один из них – казнь. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

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Хронология событий

Предыдущие приговоры коллегия Верховного суда по уголовным делам отменила 30 июня 2020 года, в том числе смертный приговор Виктору Скрундзику. Уголовное дело было передано на рассмотрение Минского областного суда.

Рассмотрение дела начали 7 сентября. 29 сентября на повторном заседании прокурор требовал тех же сроков, что отменили ранее. 12 октября, когда в суде должны были прозвучать последние слова подсудимых, разбирательство несколько раз переносилось из-за COVID-19.

Последние слова подсудимого

На повторном процессе 11 января Виктор Скрундзик сказал, что он сожалеет о содеянном и извинился перед родственниками погибших.

Лучше залезть в подвал и сжечь меня вместе с ними, чем стоять здесь сейчас, смотреть своим родственникам в глаза и доказывать то, чего я не делал,

– заявил Скрундзик.

Мужчин осудили за серию убийств, которые они совершили в январе 2019 года. Погибли 2 пенсионера 79 и 94 лет. Также подсудимые совершили покушение на пенсионерку 85 лет и вымогали деньги.

Какое решение принял суд