В Беларуси казнят 29-летнего мужчину впервые в 2021 году
Подсудимого Виктора Скрундзика расстреляют в Беларуси за убийство пенсионеров. Также приговор получили 3 его сообщника. Это будет первая казнь в 2021 году.
Судья Елихов на судебном заседании в Слуцке (Минский областной суд) 15 января 2021 года вынес 4 приговора по одному делу. Один из них – казнь. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".
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Хронология событий
Предыдущие приговоры коллегия Верховного суда по уголовным делам отменила 30 июня 2020 года, в том числе смертный приговор Виктору Скрундзику. Уголовное дело было передано на рассмотрение Минского областного суда.
Рассмотрение дела начали 7 сентября. 29 сентября на повторном заседании прокурор требовал тех же сроков, что отменили ранее. 12 октября, когда в суде должны были прозвучать последние слова подсудимых, разбирательство несколько раз переносилось из-за COVID-19.
Последние слова подсудимого
На повторном процессе 11 января Виктор Скрундзик сказал, что он сожалеет о содеянном и извинился перед родственниками погибших.
Лучше залезть в подвал и сжечь меня вместе с ними, чем стоять здесь сейчас, смотреть своим родственникам в глаза и доказывать то, чего я не делал,
– заявил Скрундзик.
Мужчин осудили за серию убийств, которые они совершили в январе 2019 года. Погибли 2 пенсионера 79 и 94 лет. Также подсудимые совершили покушение на пенсионерку 85 лет и вымогали деньги.
Какое решение принял суд
- Виктор Скрундзик был приговорен к смертной казни по нескольким статьям Уголовного кодекса;
- Виталий Метеж – до 22 лет колонии строгого режима;
- Валянцин Бушнин – до 18 лет колонии строгого режима;
- Сергей Захарченко – 1 год исправительных работ с выплатой 10% заработка.
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