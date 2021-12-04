З'ясували, що в операції залучена 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія Збройних сил Росії. Особовий склад дивізії також брав участь у маневрах "Захід-2021" в вересні 2021 року.

До теми Перші втрати: під час перекидання російських військ у Білорусь розбилися два десантники

Волонтери знайшли відео зльоту літака

Крім того, волонтери встановили дані загиблих російських десантників, які розбилися під час раптових незапланованих стрибків біля кордону.

Зверніть увагу! За даними міністерства оборони Білорусі, виліт десантників із Росії на раптову висадку здійснив військово-транспортний літак Іл-76.

Волонтерам InformNapalm вдалося знайти відео зльоту цього літака. Він має реєстраційний номер RF-76 731. Літак Іл-76 із таким реєстраційним номером базується на аеродромі "Кресты" у Пскові. Там же дислокується 76-та десантно-штурмова дивізія Збройних сил Росії.



Російський десант літав Іл-76 / Фото Міноборони США

Використання військово-транспортного літака, який базується у Пскові, свідчить, що десантники дивізії вчергове залучені до перекидання в Білорусь. Нагадаю, унаслідок десантування загинули 2 російських десантників, серед яких 1 офіцер.

Розсекречені дані десанту

На сайті міста Уфа 14 листопада з'явились деякі дані офіцера. Вказано, що ім'я загиблого – Руслан Смірнов. Він народився в Уфі та служив у 76-й десантно-штурмовій дивізії у Пскові.

У загиблого десантника залишилося 3 дітей. Волонтери InformNapalm Білорусі у соцмережах не знайшли активних акаунтів офіцера, але вдалося відшукати обліковий запис його дружини Юлії Кувшинової у ВКонтакте.

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У 2015 році він мав військове звання старший лейтенант. Фото Руслана Смірнова з нагородами на формі знайшли на сторінці його дружини. Встановлено, що він служив у роті спеціального призначення Псковської дивізії.

Довідка. Іншим російським десантником зі складу роти спецпризначення Псковської 76-ї дивізії, який розбився біля кордону Литви, став уродженець міста Сєрова Свердловської області – сержант Томас Петраускас.

Строкову військову службу він проходив у морській піхоті Росії. У регіональних медіа міста Сєрова вийшов сюжет про його поховання.

Десантники могли воювати на Донбасі

Військові 76-ї дивізії брали активну участь у різних військових конфліктах, зокрема, у прихованих військових операціях проти України. Саме тому не виключено, що ці російські десантники також були учасниками агресії.

За іронією долі, вони загинули фактично через примху військово-політичного керівництва Росії у прагненні продемонструвати Заходу бойові можливості на фоні міграційної кризи.

За планом Кремля на кордоні Білорусі та Польщі криза розгорається штучно. Вочевидь у разі подальших прямих або прихованих спроб нападу з боку країни-агресорки на Україну або країни НАТО.

Саме тоді кількість російських родин, що отримуватимуть звістки про втрату їхніх годівників на чужій землі буде вимірюватись не одиницями. Дані про місця їхньої загибелі Москва засекречуватиме, як засекречує дані про тисячі загиблих росіян у неоголошеній війні проти України на Донбасі.