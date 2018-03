"Бітли" на сцені

Пол Маккартні і Рінґо Старр виступили на благодійному концерті.

"Бітли" знову на сцені. Двоє колишніх учасників легендарної ліверпульської четвірки - Пол Маккартні та Рінґо Старр виступили в Нью-Йорку на благодійному концерті, ініційованому фондом Девіда Лінча. Маккартні виконав пісні з репертуару "Бітлз", а також свого пізнішого гурту Wings. Кульмінацією вечора стала поява на сцені поряд із Маккартні й Рінґо Старра. Двоє колишніх "Бітлів" проспівали разом пісню With a little help from my friends. Рассел Медіна (відвідувач концерту): "Найбільше мені сподобався виступ Пола разом із Рінґо Старром. Дуже чудове виконання, що має ввійти в історію. Я дуже радий, що приїхав на концерт - невідомо коли щось подібне трапиться знову." Роуз Вентейленген (відвідувачка концерту): "Це було чудово. Надзвичайна енергія і дуже добрі відчуття. Я приїхала сюди з Нідерландів. І це було варто. Пол Маккартні - найкращий співак у світі." Участь у концерті взяли також Шеріл Кроу, Мобі, Донован, Бен Харпер та інші виконавці.