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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Бітли" на сцені

12:57, 6 квітня 2009 314

Пол Маккартні і Рінґо Старр виступили на благодійному концерті.

"Бітли" знову на сцені. Двоє колишніх учасників легендарної ліверпульської четвірки - Пол Маккартні та Рінґо Старр виступили в Нью-Йорку на благодійному концерті, ініційованому фондом Девіда Лінча. Маккартні виконав пісні з репертуару "Бітлз", а також свого пізнішого гурту Wings. Кульмінацією вечора стала поява на сцені поряд із Маккартні й Рінґо Старра. Двоє колишніх "Бітлів" проспівали разом пісню With a little help from my friends. Рассел Медіна (відвідувач концерту): "Найбільше мені сподобався виступ Пола разом із Рінґо Старром. Дуже чудове виконання, що має ввійти в історію. Я дуже радий, що приїхав на концерт - невідомо коли щось подібне трапиться знову." Роуз Вентейленген (відвідувачка концерту): "Це було чудово. Надзвичайна енергія і дуже добрі відчуття. Я приїхала сюди з Нідерландів. І це було варто. Пол Маккартні - найкращий співак у світі." Участь у концерті взяли також Шеріл Кроу, Мобі, Донован, Бен Харпер та інші виконавці.    
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 квітня 2009
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