Інцидент стався у ніч на 6 липня. За попередньою інформацією, через декілька годин після поширення відео адміністрація готелю та росіяни все владнали, передає 24 Канал.

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Що саме сталося у готелі

На кадрах видно, як троє турків намагаються скрутити росіянина, але той пручається. Один з них б'є громадянина Росії ногою в обличчя, а потім завдає йому ударів кулаками. Згодом до них підбігає собака та починає наскакувати й лаяти на чоловіків.

У цей час жінка каже, що це представники готелю, додає, що зараз приїде поліція, та нецензурно лається. Усе це відбувається вночі на вулиці перед автобусом та воротами. Бійку зафільмувала дружина цього росіянина.

Обережно, на кадрах є російська нецензурна лексика!

Бійка за участю росіянина, турків та собаки: відео

Також у мережі є ще одне відео, яке теж зробила ця росіянка. На кадрах вона ображає персонал та вимагає викликати лікаря для її чоловіка. Працівник за рецепцією ігнорує її образи, просить росіянку поводитися тихіше та намагається оформили сімейну пару з двома маленькими дітьми. Після цього росіянка починає поводитися ще нахабніше та вирішує ще голосніше лаятися при дітях.

Попереджаємо, на цих кадрах теж є російська нецензурна лексика!

Росіянка ображає персонал: відео

Яка версія росіян

Згодом ЗМІ країни-агресорки оприлюднили версію росіян. Вони стверджують, що в них буцімто хтось кидався пляшками з балкона. Тоді громадяни Росії пішли до рецепції, щоб поскаржитися на це, але представники адміністрації їх проігнорували. А охоронці нібито сказали, що "так росіянам і треба". Жінка після цього вирішила зафільмувати охоронця, а той буцімто спробував забрати в неї смартфон.

Після цього втрутився її чоловік. Він начебто схопив охоронця за руку та відштовхнув його. Тоді на росіянина буцімто напали ще двоє його колег, через що той після отриманих тілесних пошкоджень знепритомнів. А потім його жінка викликала поліцію, а правоохоронці викликали швидку допомогу. Подружжя планувало звертатися до посольства держави-терориста.

Як відреагувала адміністрація готелю

Наразі офіційна позиція готелю та версія його працівників невідома. Однак обидві сторони могли підписати угоду. Адже росіянка пізніше заявила, що інцидент повністю вичерпано.

З обох сторін пролунали вибачення. Ми визнали, що кожен із нас був по-своєму не правий. Я могла своїми діями спровокувати охорону готелю. Вони зі свого боку теж проявили некомпетентність. Ми вирішили піти один одному назустріч,

– сказала вона.

За попередньою інформацією, готель міг компенсувати російським туристам витрати на обстеження чоловіка в клініці. Мовиться, ймовірно, про два чеки на загальну суму понад 6 тисяч лір. А росіяни не стали подавати заяву до поліції та інших органів.

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