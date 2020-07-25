З 31 липня 2020 року "Таблеточки" оголошують кожен день літа – Днем лимонаду. Така акція відбувається вже в 6. Тисячі любителів лимонаду по всій країні об’єднуються, щоб зібрати кошти на допомогу онкохворим дітям.

У кафе, ресторанах, місцях громадського харчування будь-хто може попросити "Добрий лимонад", який заклади продають та відраховують частину прибутку на користь підопічних "Таблеточок". Про це розповіла директор зі стратегічних партнерств фонду "Таблеточки" Світлана Пугач в прямому ефірі на 24 каналі.

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Вона повідомила, що заклади по всій країні готують лимонад та запрошують людей на прохолодний напій та допомогу. Хто долучився до акції, можна переглянути на мапі. Крім того колеги в офісах, друзі та просто родичі збираються разом й також готують лимонад, аби зібрати кошти на допомогу онкохворим дітям.

Хоч карантин й продовжують, але це не проблема, бо можна влаштовувати онлайн, зум лимонадні вечірки. Можна робити фестивалі рецептів та обирати найкращі. Проводячи весело час, збирати кошти для дітей,

– розповіла Світлана Пугач.

Вона пояснила, що їх підопічні – це онкохворі діти по всій країні. Наразі під опікою "Таблеточок" та всіх благодійників й волонтерів понад 400 сімей та 17 онковідділень у всіх куточках країни.

"В Україні кожного дня в середньому 3 родини дізнаються про онкологічний діагноз їх дитини. Проте, на жаль, одужує менше половини з тих, хто захворів. Вже є прогресивні методи терапії, є можливість всім дітям з онкологією одужувати. Для цього потрібні ліки, обладнання, кваліфіковані лікарі та медсестри. А ще потрібна участь кожної людини. Коли ми всі з вами разом об’єднуємося, захищаємо дітей – саме тоді вони мають усі шанси, аби перемагати рак, мати дитинство, виростати", – пояснила Пугач.

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Зібрані кошти від продажу лимонаду можна легко перерахувати на рахунок фонду на сайті. Треба відшукати кампанію День лимонаду 2020 і зробити свій благодійний внесок.

Дивіться відео з рецептом трьох неймовірних лимонадів: