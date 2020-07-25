С 31 июля 2020 года "Таблеточки" объявляют каждый день лета – Днем лимонада. Такая акция проходит уже в 6 раз. Тысячи любителей лимонада по всей стране объединяются, чтобы собрать средства для помощи онкобольным детям.

В кафе, ресторанах, местах общественного питания любой может попросить "Добрый лимонад", который заведения продают и отчисляют часть прибыли в пользу подопечных "Таблеточок". Об этом рассказала директор по стратегическим партнерству фонда "Таблеточки" Светлана Пугач в прямом эфире на 24 канале.

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Она сообщила, что учреждения по всей стране готовят лимонад и приглашают людей на прохладный напиток и помощь. Кто принял участие в акции, можно посмотреть на карте. Кроме того коллеги в офисах, друзья и просто родственники собираются вместе и также готовят лимонад, чтобы собрать средства для помощи онкобольным детям.

Хотя карантин и продолжают, но это не проблема, потому что можно устраивать онлайн, зум-лимонадные вечеринки. Можно устраивать фестивали рецептов и выбирать лучшие. Проводя весело время, собирать средства для детей,

– рассказала Светлана Пугач.

Она объяснила, что их подопечные – это онкобольные дети по всей стране. Сейчас под опекой "Таблеточок" и всех благотворителей и волонтеров более 400 семей и 17 онкоотделений во всех уголках страны.

"В Украине каждый день в среднем 3 семьи узнают про онкологический диагноз их ребенка. Однако, к сожалению, выздоравливает менее половины из тех, кто заболел. Уже есть прогрессивные методы терапии, есть возможность всем детям с онкологией выздоравливать. Для этого нужны лекарства, оборудование, квалифицированные врачи и медсестры. А еще необходимо участие каждого человека. Когда мы все с вами вместе объединяемся, защищаем детей – именно тогда у них есть все шансы, чтобы побеждать рак, иметь детство, расти", – объяснила Пугач.

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Собранные средства от продажи лимонада можно легко перечислить на счет фонда на сайте. Надо отыскать кампанию "День лимонада 2020" и сделать свой благотворительный взнос.

Смотрите видео с рецептом трех невероятных лимонадов: