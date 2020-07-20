У Луцьку посеред білого дня стриптизерки з місцевого клубу організували "вулицю червоних ліхтарів". Жінки у коротких мініспідницях зухвало танцювали на одній із центравльних вулиць. Схоже, таким чином вони намагалися привернути увагу потенційних відвідувачів. Втім, свідками дійства ставали також діти.

Танці для дорослих стриптизерки із Луцька влаштували біля свого закладу, що розташований на вулиці Винниченка. Свідками стали звичайні перехожі, які ввечері 19 липня проходили поруч. Відео запальних танців оприлюднили у телеграм-каналі Teza. Дивіться також Секс-працівники вийшли на протест у Німеччині: фото, відео За інформацією місцевих ЗМІ, заклад, що влаштував таку промовисту піар-акцію має назву "Спокуса". Танці напівоголених дівчат супроводжувалися гучною музикою. На кадрах відео видно, як повз танцівниць йде мама із маленьким сином. "Брудні танці" у Луцьку: відео 18+ Як реагують у поліції На дійство правоохоронцям поскаржилися очевидці. Вони заявили, що стриптиз-клуб порушує тишу. Відтак за декілька хвилин на місце прибув екіпаж патрульних.

Вони встановили, що музика лунала із закладу. Поліцейські поспілкувалися з адміністрацією стрипклубу, після чого правопорушення відразу припинили.

Також поліцейські провели з порушниками профілактичну бесіду.