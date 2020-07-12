Асоціація секс-працівників Німеччини заявила, що тривала заборона їх ліцензованої діяльності змушує деяких людей вийти працювати на вулиці нелегально. Тож вони вийшли на протест і вимагають відкрити борделі.

На їх думку, публічні будинки, аж ніяк не небезпечніші за магазини, ресторани та бари, чию діяльність наразі відновили. Про це повідомляє RND.

До теми Секс-працівники Амстердаму змінили перелік своїх послуг через коронавірус

Працівниці цієї індустрії вийшли на акцію із плакатами "Найдревніша професія потребує вашої підтримки". На думку асоціації, борделі з легкістю запровадять епідеміологічні заходи безпеки, які вже прописані для роботи барів та кафе.

Довідка. Через пандемію коронавірусу COVID-19 та карантинні обмеження тисячі секс-працівниць залишилися без роботи.



11 липня демонстрацію провели у Гамбурзі, на початку липня такий схожа акція відбулася й в інших містах, зокрема в столиці країни – Берліні.



Протест секс-працівників у Гамбурзі / Фото DPA



Німецькі секс-працівники вимагають відкрити борделі / Фото DPA

Секс-працівники вийшли на протест: дивіться відео

Борделі в Німеччині можуть не відкритися

Деякі німецькі політики наголосили що "сексуальна активність не сумісна з дотриманням соціальної дистанції". Тож вони закликали прем'єрів федеральних земель на невизначений час залишити публічні будинки зачиненими, повідомляє DW.

У Німеччині офіційно зареєстровано 33 тисячі працівниць та працівників секс-індустрії. Проте за оцінками уряду, реальна цифра може бути у 12 разів більшою, тобто сягатиме 400 тисяч. Зазначимо, що проституція у Німеччині легалізована понад 20 років.