Секс-працівники вийшли на протест у Німеччині: фото, відео
Асоціація секс-працівників Німеччини заявила, що тривала заборона їх ліцензованої діяльності змушує деяких людей вийти працювати на вулиці нелегально. Тож вони вийшли на протест і вимагають відкрити борделі.
На їх думку, публічні будинки, аж ніяк не небезпечніші за магазини, ресторани та бари, чию діяльність наразі відновили. Про це повідомляє RND.
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Працівниці цієї індустрії вийшли на акцію із плакатами "Найдревніша професія потребує вашої підтримки". На думку асоціації, борделі з легкістю запровадять епідеміологічні заходи безпеки, які вже прописані для роботи барів та кафе.
11 липня демонстрацію провели у Гамбурзі, на початку липня такий схожа акція відбулася й в інших містах, зокрема в столиці країни – Берліні.
Протест секс-працівників у Гамбурзі / Фото DPA
Німецькі секс-працівники вимагають відкрити борделі / Фото DPA
Секс-працівники вийшли на протест: дивіться відео
Борделі в Німеччині можуть не відкритися
Деякі німецькі політики наголосили що "сексуальна активність не сумісна з дотриманням соціальної дистанції". Тож вони закликали прем'єрів федеральних земель на невизначений час залишити публічні будинки зачиненими, повідомляє DW.
У Німеччині офіційно зареєстровано 33 тисячі працівниць та працівників секс-індустрії. Проте за оцінками уряду, реальна цифра може бути у 12 разів більшою, тобто сягатиме 400 тисяч. Зазначимо, що проституція у Німеччині легалізована понад 20 років.