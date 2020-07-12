Ассоциация секс-работников Германии заявила, что длительный запрет их лицензированной деятельности заставляет некоторых людей выйти работать на улице нелегально. Поэтому они вышли на протест и требуют открыть бордели.

По их мнению, публичные дома отнюдь не опаснее магазинов, ресторанов и баров, чью деятельность сейчас возобновили. Об этом сообщает RND.

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Работницы этой индустрии вышли на акцию с плакатами "Древнейшая профессия нуждается в вашей поддержке". По мнению ассоциации, бордели с легкостью введут эпидемиологические меры безопасности, которые уже прописаны для работы баров и кафе.

Справка. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 и карантинных ограничений тысячи секс-работниц остались без работы.

11 июля провели демонстрацию в Гамбурге, в начале июля такой похожая акция состоялась и в других городах, в частности в столице страны – Берлине.



Протест секс-работников в Гамбурге / Фото DPA

Немецкие секс-работники требуют открыть бордели / Фото DPA

Секс-работники вышли на протест: смотрите видео

Бордели в Германии могут не открыться

Некоторые немецкие политики подчеркнули что "сексуальная активность не совместима с соблюдением социальной дистанции". Поэтому они призвали премьеров федеральных земель на неопределенное время оставить публичные дома закрытыми, сообщает DW.

В Германии официально зарегистрировано 33 тысячи работниц и работников секс-индустрии. Однако по оценкам правительства, реальная цифра может быть в 12 раз больше, то есть достигнет 400 тысяч. Отметим, что проституция в Германии легализована более 20 лет.