В Луцке средь бела дня стриптизерши из местного клуба организовали "улицу красных фонарей". Женщины в коротких мини-юбках вызывающе танцевали на одной из центральных улиц. Похоже, таким образом они пытались привлечь внимание потенциальных посетителей. Впрочем, свидетелями действа становились также дети.

Танцы для взрослых стриптизерши из Луцка устроили возле своего заведения, которое находится на улице Винниченко. Свидетелями стали обычные прохожие, которые вечером 19 июля проходили рядом. Видео зажигательных танцев обнародовали в телеграм-канале Teza.

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По информации местных СМИ, заведение, устроившее такую красноречивую пиар-акцию, называется "Соблазн". Танцы полуобнаженных девушек сопровождались громкой музыкой.

На кадрах видео видно, как мимо танцовщиц идет мама с маленьким сыном.

"Грязные танцы" в Луцке: видео 18+

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