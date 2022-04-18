Про це у ефірі 24 каналу розповів Мохаммад Фараджаллах, головний редактор порталу "Україна по-арабськи", він також додав, що становлення нового порядку сил у світі триває останні 30 років.

До теми У Стамбулі прогримів вибух: щонайменше 10 постраждалих

Туреччина отримала дуже серйозний статус – переговорний майданчик, вона єдина змогла отримати повагу обох сторін. Це намагалась зробити Білорусь, але провалилась. Таку повагу не отримала Німеччина чи Франція, лідером стала саме Туреччина, вона змусила Росію себе поважати,

– переконує журналіст.

На думку Фараджаллаха, Ердоган "підняв" власні політичні позиції не лише на рівні НАТО, а й на світовому рівні.

Вибух у Стабулі пов'язаний із війною в Україні

Очевидно, після ранкових вибухів у Стамбулі, можна стверджувати, що це було лише для відвернення уваги світової спільноти, говорить головний редактор "Україна по-арабськи".

Цей вибух мав відвернути увагу світу від того, що відбувається у Маріуполі, Бучі та інших українських містах, стверджує Мохаммад Фараджаллах.

Довідка. Вранці 18 квітня у столиці Туреччини, Стамбулі, прогримів вибух – постраждали близько 10 людей. Подія трапилась поблизу поліцейської дільниці у районі Бейоглу, попередньо вибух стався у підземних кабельних спорудах.

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