Об этом в эфире 24 канала рассказал Мохаммад Фараджаллах, главный редактор портала "Украина по-арабски", он также добавил, что становление нового порядка сил в мире продолжается последние 30 лет.

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Турция получила очень серьезный статус – переговорную площадку, она единственная смогла получить уважение обеих сторон. Это пыталась сделать Беларусь, но провалилась. Такого уважения не получила Германия или Франция, лидером стала именно Турция, она заставила Россию себя уважать,

– убеждает журналист.

По мнению Фараджаллаха, Эрдоган "поднял" свои политические позиции не только на уровне НАТО, но и на мировом уровне.

Взрыв в Стамбуле связан с войной в Украине

Очевидно, после утренних взрывов в Стамбуле можно утверждать, что это было только для привлечения внимания мирового сообщества, говорит главный редактор "Украина по-арабски".

Этот взрыв должен был отвлечь мир от того, что происходит в Мариуполе, Буче и других украинских городах, утверждает Мохаммад Фараджаллах.

Справка. Утром 18 апреля в столице Турции Стамбуле прогремел взрыв – пострадали около 10 человек. Происшествие произошло около полицейского участка в районе Бейоглу, предварительно взрыв произошел в подземных кабельных сооружениях.

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