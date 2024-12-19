Недобросовісне маркування

АМКУ дійшов висновку, що компанії ТОВ "Юніверс Фарм" і ТОВ "Квайсер Фарма Україна" поширювали неправдиву інформацію на пакуваннях дієтичних добавок, що вводило споживачів в оману, інформує 24 Канал.

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"Веновітал" (ТОВ "Юніверс Фарм") містив заяви про "підтримку судин", "зміцнення стінок судин" і "покращення мікроциркуляції", що відповідає властивостям лікарських засобів, а не добавок.



Дієтичну добавку могли сприймати як лікарський засіб / Фото АМКУ

"Доппельгерц®актив Омега-3 чисті судини" (ТОВ "Квайсер Фарма Україна") заявляв про "відновлення еластичності кровоносних судин", "зниження рівня холестерину" та "зменшення ризику тромбоутворення", без належних доказів цих ефектів.



Неправильне маркування дієтичних добавок / Фото АМКУ

Важливо! В АМКУ наголосили, що поширення такої інформації могло спотворити конкурентне середовище, надавши неправомірні переваги цим компаніям.

"Споживачі могли сприймати дієтичні добавки як лікарські засоби, що вплинуло на їхній вибір", – пояснюють експерти.

Що тепер

Наразі після того, як компанії сплатять штрафові зобов'язання, бидва виробника також мають припинити використання неправдивих відомостей у маркуванні своїх продуктів.

В АМКУ також наголосили, що продовжують контролювати ринок дієтичних добавок для виявлення та запобігання порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.