Адані втрачає статки

За останні три дні індійський бізнесмен опустився з четвертого місця на одинадцяте в індексі мільярдерів Bloomberg. Причиною чого став скандал зі звинуваченнями Hindenburg щодо корпоративних зловживань, які в Adani Group заперечували, але безрезультатно.

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Тож на тлі падіння акцій компаній холдингу Adani Group мільярдер Гаутам Адані лише за три торгові на біржі втратив 34 мільярди доларів.

На 2023 року статки Адані складали понад 120 мільярдів доларів й він займав у рейтингу Bloomberg Billionaires Index третє місце після Бернара Арно та Ілона Маска.

Зараз його статки оцінюються лише у 84,4 мільрди доларів

Все ще найбагатший в Азії

Попри те, що Адані за декілька днів втратив шалені стати, він все ще залишається Найбагатшою людиною в Азії, але знаходиться всього на один рядок вище за свого конкурента – іншого індійського мільярдера Мукеша Амбані.

Капітал Амбані, який є головою одного з найбільших індійських холдингів Reliance Industries складають 82,2 мільярда доларів. Тож якщо акції компанії Адані продовжать падати, то він незабаром поступиться першістю свому конкуренту, адже наразі його капітал перевищує лише на 2 мільярди.