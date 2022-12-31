Водночас, деякі зміни генеральних директорів трапились очікувано, заплановано та поступово. Про найгучніші призначення та відхід з посад багаторічних керівників світових корпорацій впродовж року – далі.

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Стабільну та поступову модель зміни виконавчого директора обрала Royal Carribbean Group, – американська транспортно-туристична компанія зі штаб-квартирою у Маямі. СЕО Річард Фейн оголосив про свою відставку у січні, після 33 років на посаді, звільнивши крісло на користь колишнього фінансового директора корпорації Джейсона Ліберті.

Такий плановий вихід виконавчого директора на пенсію відрізняється від дивних перетурбацій у керівництві Walt Disney та загадкових обставин, що призвели до відставки Кевіна Джонсона зі Starbucks, на зміну якому "на тимчасовій основі" вдруге прийшов Говард Шульц.

Боб Айгер ніколи не хотів покидати Disney, а рада директорів компанії ніколи не була повністю задоволена його заміні на Боба Чапека. Попри це, корпорація продовжила контракт з Чапеком, який, як очікувалось, залишиться на посаді СЕО на довго.

Однак, уже через кілька тижнів після продовження контракту з Чапеком, Disney передумала, після чого Боб Айгер повернувся на посаду CEO компанії, підписавши дворічний контракт.

Наприкінці травня цього року про своє звільнення з Meta повідомила операційна директорка компанії Шеріл Сендберг. "Права рука" Цукерберга, зокрема, відповідала за розвиток рекламних платформ гіганта соцмереж ще з 2008 року, і саме за її каденції, тоді ще Facebook, стала надзвичайно прибутковою компанією.

При цьому, Сендберг покинула Meta у найскрутніший для компанії час – справи техногіганта йшли не найкращим чином, адже корпорація на той момент втратила 42,3% вартості акцій.

Гучним приходом на посаду стало призначення Патріка Дойла у Restaurant Brands International, – материнської компанії Burger King, на посаду виконавчого голови правління.

Річ у тім, що раніше Дойл обіймав посаду СЕО компанії-конкурента – Domino's Pizza. За час свого правління з 2010 по 2018 рік він забезпечив зростання продажів мережі піцерій впродовж 29 кварталів поспіль, загалом до 13 мільярдів доларів, а також зростання вартості акцій компанії більш ніж у 23 рази.

Говард Шульц повернувся до управління Starbucks після того, як попередній СЕО Кевін Джонсон пішов у відставку. Шульц став тимчасовим гендиректором, до офіційного призначення Лаксмана Нарасімхана з 1 квітня 2023 року.

Цікаво, що це вже друге повернення Шульца у компанію – раніше він обіймав посаду СЕО Starbuscks з 1986 по 2000 та з 2008 по 2017 роки.

Мабуть, найгучнішим цього року було придбання Ілоном Маском соціальної мережі Twitter та призначення ним самого себе на посаду СЕО компанії.

Одразу після приходу у Twitter мільярдер звільнив топменеджмент компанії, зокрема гендиректора Парага Агравала та фінансового директора Неда Сігала. Згодом роботу втратили близько 7 500 працівників соціальної мережі, а з платформи вже самі почали втікати постійні рекламодавці.