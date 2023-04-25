Інвестиції Netflix у південнокорейські фільми та серіали
Протягом найближчих чотирьох років Netflix вкладе у південнокорейські фільми та серіали 2,5 мільярда доларів. Про це повідомив спів генеральний директор Netflix Тед Сарандос під час зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем.
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Ми прийняли це рішення, оскільки впевнені, що корейська креативна індустрія й надалі розповідатиме чудові історії,
– сказав Сарандос.
Також він додав, що впевнений – інвестиції зміцнять довгострокове партнерство стрімінгової платформи з Кореєю та креативною екосистемою країни.
За даними місцевої корейської преси, Юн вітає інвестицію, підкресливши, що це "велика можливість" для південнокорейських творців контенту та Netflix.