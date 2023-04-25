Инвестиции Netflix в южнокорейские фильмы и сериалы
В ближайшие четыре года Netflix вложит в южнокорейские фильмы и сериалы 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил пение генеральный директор Netflix Тед Сарандос во время встречи с президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем.
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Мы приняли это решение, поскольку уверены, что корейская креативная индустрия и дальше будет рассказывать замечательные истории,
– сказал Сарандос.
Также он добавил, что инвестиции укрепят долгосрочное партнерство стриминговой платформы с Кореей и креативной экосистемой страны.
По данным местной корейской печати, Юн приветствует инвестицию, подчеркнув, что это "большая возможность" для южнокорейских создателей контента и Netflix.