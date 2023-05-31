Ще одна компанія увійшла до клубу компаній-трильйонерів

Йдеться про виробника графічних процесорів, відеоадаптерів та програмного забезпечення NVIDIA. Ринкова капіталізація компанії сягнула позначки в 1 трильйон доларів на початку торгів у вівторок, 30 травня.

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Загалом для того, щоб компанія NVIDIA почати новий торговий день на рівні трильйона доларів потрібно, щоб її акції коштували не менше 404,86 долара за штуку.

Річ у тому, що наприкінці сесії вартість компанії впала до 990 мільйонів доларів. Хоча під час торгів цінні папери NVIDIA протягом певного проміжку часу торгувалися на рівні нового максимуму за 52 тижні.