Йдеться про експорт Китай до держави-агресорки. Схоже, що офіційний Пекін розвиває цей напрямок шаленими темпами.

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Експорт Китаю до Росії сягнув рекордного рівня

Згідно з останніми даними китайський експорт до Росії у квітні 2023 року сягнув рекордного рівня. Йдеться про суму у розмірі 9,6 мільярда доларів. Порівняно з минулим роком обсяг експорту з Піднебесної зріс на 153%. Це також свідчить про вкрай тісні економічні відносини між країнами.

До теми! НАЗК визнало китайського виробника автомобілів Great Wall Motor, який входить до десятки лідерів ринку, міжнародним спонсором війни. Річ у тому, що ця компанія не лише не вийшла з російського ринку, але й розвиває там свій бізнес.

Після повномасштабного вторгнення в Росію зафіксували незначний спад у торгівлі між країнами. Проте зараз ця діяльність стрімко набирає обертів. Загалом обсяги торгівлі між Китаєм та Росією оцінюють у 19 мільярдів доларів. Це другий рекордний результат в історії.

Водночас фірми з Китаю імпортували з Росії товарів на 9,6 мільярда доларів. Йдеться про нафту, газ тощо. Нагадаємо, що країна з другою економікою світу є одним із найбільших покупців нафти у світі.