Речь идет об экспорте Китай к государству-агрессору. Похоже, что официальный Пекин развивает это направление безумными темпами.

Читайте также Впервые с 2021 года бизнес в Украине положительно оценил свою деятельность: ключевые изменения

Экспорт Китая в Россию достиг рекордного уровня

Согласно последним данным, китайский экспорт в Россию в апреле 2023 года достиг рекордного уровня. Речь идет о сумме в размере 9,6 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом объем экспорта из Поднебесной вырос на 153%. Это также свидетельствует об очень тесных экономических отношениях между странами.

До темы! НАПК признало китайского производителя автомобилей Great Wall Motor, который входит в десятку лидеров рынка, международным спонсором войны. Дело в том, что компания не только не вышла с российского рынка, но и развивает там свой бизнес.

После полномасштабного вторжения в Россию зафиксировали незначительный спад в торговле между странами. Однако сейчас эта деятельность стремительно набирает обороты. В целом объемы торговли между Китаем и Россией оценивают в 19 миллиардов долларов. Это второй рекордный результат в истории.

В то же время фирмы из Китая импортировали из России товаров на 9,6 миллиарда долларов. Речь идет о нефти, газе и т.д. Напомним, что страна со второй экономикой мира является одним из самых больших покупателей нефти в мире