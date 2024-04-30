Експорт товарів подвійного призначення до Росії

З березня 2022 року по серпень 2023 року, литовські компанії, користуючись схемами обходу санкцій, експортували до Росії товари подвійного призначення під виглядом експорту до Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Вірменії та інших держав. Експорт за цей період склав щонайменше 130 мільйонів євро.

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Що експортували литовські компанії

70 литовські компанії експортували мікросхеми, підшипники, антени, конденсатори, радіонавігаційні пристрої, напівпровідники та інші товари подвійного призначення, які повинні були опинитись у третіх країнах, однак кінцевим пунктом була Росія.