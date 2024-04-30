Экспорт товаров двойного назначения в Россию
С марта 2022 года по август 2023 года, литовские компании, пользуясь схемами обхода санкций, экспортировали в Россию товары двойного назначения под видом экспорта в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Армению и другие государства. Экспорт за этот период составил не менее 130 миллионов евро.
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Что экспортировали литовские компании
70 литовских компаний экспортировали микросхемы, подшипники, антенны, конденсаторы, радионавигационные устройства, полупроводники и другие товары двойного назначения, которые должны были оказаться в третьих странах, однако конечным пунктом была Россия.
- Одна из таких компаний Zetemzeja, которая якобы отправляла микрочипы американского производства.
- Логистическая компания Delamode Baltics, которая в 2023 году предоставляла услуги Вооруженным силам Литвы, Государственной пограничной службе и Игналинской атомной электростанции, могла выступать посредником в не менее 10 поставках товаров двойного назначения в Россию.
- Delamode Baltics могла перевозить через Грузию подшипники, электронику, процессоры и другое оборудование, однако в компании отрицают подобную информацию. что компания отрицает.