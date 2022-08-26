Південнокорейці купують акції Tesla

З початку пандемії роздрібні інвестори, якими є пересічне населення, з Південної Кореї активно скуповували акції американського виробника електрокарів Tesla. В результаті вони збільшили свої загальні активи більш ніж в 100 разів – до понад 15 мільярдів доларів.

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У Bloomberg порахували, що саме пересічне населення Південної Кореї володіє 1,6% акцій компанії й займає сьоме місце серед ключових акціонерів Tesla. Це більше, ніж їхні сумарні інвестиції в Alphabet, Apple, Microsoft і Nvidia. Найбільшим власником все ще залишається Ілон Маск, який володіє 14,8%.

Найбільші власники акцій Tesla

Власники акцій Tesla / Інфографіка Bloomberg

Чому південнокорейці купують акції Tesla

У міру того, як в Південній Кореї збільшується розрив між багатими та бідними, населення з доходами нижче середнього все більше вбачає в ризикових ставка на акції та криптовалюті єдиний реалістичний шлях до фінансової незалежності.

Tesla – фаворит роздрібних інвесторів у всьому світі, а Маск не лише завоював прихильність південнокорейців, але й став культовою особою серед бідніших верств населення. Такі фанати мільярдера називають себе Teslam, змішуючи слова "Tesla" та "Islam", щоб показати силу своєї віри в компанію. Деякі підписуються під твітами словом "Темен", змішуючи слова "Тесла" та "амінь".

Південнокорейці продали будинок, щоб купити акції Tesla

Показовим у багато чому є приклад одного південнокорейського подружжя. Пак і її чоловік – випускники університету, які отримали роботу у фінансовому секторі. Пара продала свій дім наприкінці 2019 року, сподіваючись купити будинок більше, але потрапила в скрутне становище, оскільки ціни на нерухомість злетіли.

Тому Пак купила акції Tesla за середньою ціною 668 доларів за штуку, що набагато нижче ціни на закритті біржі 23 серпня в 889 долара. Вона і її чоловік бачать в Маску генія, якого чекає успіх в реформуванні автомобільної промисловості.

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