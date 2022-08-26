Южнокорейцы покупают акции Tesla

С начала пандемии розничные инвесторы, которыми является рядовое население, из Южной Кореи активно скупали акции американского производителя электрокаров Tesla. В результате они увеличили свои общие активы более чем в 100 раз – до более чем 15 миллиардов долларов.

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В Bloomberg посчитали, что именно рядовое население Южной Кореи владеет 1,6% акций компании и занимает седьмое место среди ключевых акционеров Tesla. Это больше, чем их суммарные инвестиции в Alphabet, Apple, Microsoft и Nvidia. Крупнейшим владельцем все еще остается Илон Маск, владеющий 14,8%.

Крупнейшие держатели акций Tesla

Владельцы акций Tesla / Инфографика Bloomberg

Почему южнокорейцы покупают акции Tesla

По мере того, как в Южной Корее увеличивается разрыв между богатыми и бедными, население с доходами ниже среднего все больше видит в рисковых ставках на акции и криптовалюте единственный реалистичный путь к финансовой независимости.

Tesla – фаворит розничных инвесторов во всем мире, а Маск не только завоевал расположение южнокорейцев, но и стал культовым лицом среди более бедных слоев населения. Такие фанаты миллиардера называют себя Teslam, смешивая слова "Tesla" и "Islam", чтобы показать силу своей веры в компанию. Некоторые подписываются под твитами словом "Темен", смешивая слова "Тесла" и "Аминь".

Южнокорейцы продали дом, чтобы купить акции Tesla

Показателен во многом пример одной южнокорейской четы. Пак и ее муж – выпускники университета, получившие работу в финансовом секторе. Пара продала свой дом в конце 2019 года, надеясь купить дом больше, но попала в затруднительное положение, поскольку цены на недвижимость взлетели.

Потому Пак купила акции Tesla по средней цене 668 долларов за штуку, что гораздо ниже цены на закрытии биржи 23 августа в 889 доллара. Она и ее муж видят в Маске гения, которого ждет успех в реформировании автомобильной промышленности.

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