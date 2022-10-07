Хоча акції Porsche впали нижче своєї лістингової ціни 3 жовтня, до 81 євро за штуку, вже 6 числа вони подорожчали до 93 євро. Завдяки цьому, ринкова оцінка виробника люксових авто досягла 85 мільярдів євро.

Читайте також Tesla виготовила і поставила рекордну кількість авто: результати останнього кварталу

Porsche стала найдорожчим автовиробником Європи

Надвечір 6 жовтня акції Porsche знову подешевшали, до 91,04 євро за штуку. Проте, це не вплинуло на лідерську позицію автовиробника – ринкова капіталізація склала трохи менше ніж 84 мільярди доларів, що все одно набагато вище, ніж у материнської Volkswagen.

Ціна акцій Porsche відновила оберти після того, як інвестиційні банки, що брали участь у розміщенні, придбали майже 3,8 мільйона акцій загалом на 312,8 мільйона євро. Покупка відбулась у межах так званого опціону greenshoe option, покликаного підтримати лістинг компанії.

До слова, материнська Volkswagen наразі оцінюється у 77,7 мільярда євро, що робить її другою найдорожчою автомобільною компанією в Європі. Далі рейтинг виглядає так:

Mercedes-Benz – 57,2 мільярда євро;

BMW – 47,5 мільярда євро;

Stellantis (Jeep, Opel, Fiat) – 39,7 мільярда.

Додамо, що загалом Porsche нині є п'ятою за вартістю компанією у Німеччині після Linde, Sap, Deutsche Telekom й Siemens, а також 25-ю за вартістю акцій у всій Європі.