Водночас, деякі аналітики прогнозували, що автовиробник продемонструє ще кращі результати, й обсяг поставлених авто складе 371 тисячу одиниць. Очікується, що остаточні фінансові показники за передостанній квартал року Tesla опублікує після закриття торгів на фондовому ринку 19 жовтня.

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Актуальні показники Tesla

Як зазначається в офіційному пресрелізі автовиробника, у третьому кварталі Tesla наростила виробництво електрокарів одразу до 365 923 авто. Постачання Model S та Model X склали всього 18 672 одиниці, а ось Model 3 та Model Y – 325 158 авто.

Різниця між кількістю виготовлених та поставлених автівок склала понад 22 тисячі електромобілів, що значно більше, ніж не повних 4 тисячі у другому кварталі 2022 року. Компанія пояснила, що так трапилося через проблеми у логістичних ланцюжках.

Оскільки об'єми нашого виробництва продовжують зростати, стає все складніше забезпечувати відповідні потужності доставки авто за "розумними" цінами, коли існують логістичні проблеми,

– зазначили у Tesla.

Додамо, що попри логістичні негаразди та подекуди невідповідність прогнозам аналітиків, результати автовиробника у третьому кварталі 2022 року можна вважати цілком успішними. Для порівняння, у другому кварталі Tesla виготовила всього 258 580 електромобілів, а поставила 254 695 одиниць транспортних засобів.

Зауважимо, що акції Tesla від початку 2022 року впали на близько 24,7%, коли фондовий індекс Nasdaq Composite втратив загалом близько 32% за цей період.