Ожидается, что суд объявит приговор по делу на следующей неделе. Еще в начале января этого года присяжные признали Холмс виновной в 4 пунктах обвинения из 11, в том числе в мошенничестве и обмане общественности.

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Детали дела

В 2003 году Элизабет Холмс основала стартап Theranos и впоследствии стала самой молодой женщиной-миллиардером мира. Через 10 лет ведения бизнеса предпринимательница заявила, что ее компания изобрела технологию, способную всего по нескольким каплям крови точно осуществлять сверхсложные медицинские анализы.

В 2014-м ее стартап оценивали в 9 миллиардов долларов, а саму Холмс часто сравнивали с гением своего времени Стивом Джобсом. Однако уже в 2015 году выяснилось, что никакой новой технологии Theranos не изобрела, а анализы крови осуществлялись с помощью оборудования других производителей.

Первые обвинения Холмс в мошенничестве и еще ряде нарушений законодательства были предъявлены в 2018 году. Тогда же Theranos прекратила свое существование. Из-за пандемии и беременности Холмс, судебные слушания против нее начались только в 2021 году.

К слову, в январе этого года суд присяжных признал Холмс виновной в 4 пунктах обвинения, и еще в стольких же – оправдал. Относительно еще трех пунктов присяжные не пришли к единому мнению, поэтому дело Theranos тянется до сих пор.

Учитывая масштабы мошенничества Холмс, приговор в 180 месяцев тюрьмы соответствует серьезности преступлений, предусматривает справедливое наказание за них и сдержит граждан от подобных по делу Холмс действий,

– заявили американские прокуроры на недавних слушаниях.

Элизабет Холмс, в свою очередь, призвала окружного судью Сан Хосе, Калифорния, не отправлять ее за решетку.