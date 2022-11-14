Очікується, що суд оголосить вирок у справі вже наступного тижня. Ще на початку січня цього року присяжні визнали Холмс винною у 4 пунктах обвинувачення з 11, зокрема у шахрайстві та обмані громадськості.

Читайте також Як спілкуватися з колегами і клієнтами під час війни: 6 важливих порад

Деталі справи

У 2003 році Елізабет Холмс заснувала стартап Theranos й згодом стала наймолодшою мільярдеркою світу. Через 10 років ведення бізнесу підприємиця заявила, що її компанія винайшла технологію, здатну всього за кількома краплями крові точно здійснювати надскладні медичні аналізи.

У 2014-у її стартап оцінювали у 9 мільярдів доларів, а саму Холмс часто порівнювали з генієм свого часу Стівом Джобсом. Проте, вже у 2015 році з'ясувалось, що жодної нової технології Theranos не винайшла, а аналізи крові здійснювались за допомогою обладнання інших виробників.

Перші звинувачення Холмс у шахрайстві та ще низці порушень законодавства були пред'явлені у 2018 році. Тоді ж Theranos припинила своє існування. Через пандемію та вагітність Холмс, судові слухання проти неї розпочались лише у 2021 році.

До слова, у січні цього року суд присяжних визнав Холмс винною у 4 пунктах обвинувачення, і ще у стількох же – виправдав. Щодо ще трьох пунктів присяжні не дійшли єдиної думки, тож справа Theranos тягнеться дотепер.

Враховуючи масштаби шахрайства Холмс, вирок у 180 місяців ув'язнення відповідає серйозності злочинів, передбачає справедливе покарання за них і стримає громадян від подібних у справі Холмс дій,

– заявили американські прокурори на нещодавніх слуханнях.

Елізабет Холмс, своєю чергою, закликала окружного суддю Сан Хосе, Каліфорнія, не відправляти її за ґрати.