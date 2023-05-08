Настоящими основателями компании Tesla являются два инженера и предпринимателя из США: Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг. Они создали производителя электрокаров в 2003 году.

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Как к компании присоединился Илон Маск

Эберхард и Тарпеннинг искали инвестиции для развития проекта. Именно так на арене появился известный миллиардер и бизнесмен Илон Маск. После завершения первого раунда инвестиций Маск получил должность руководителя совета директоров компании. Это произошло в 2004 году. Бизнесмен вложил в проект 6,35 миллиона долларов. В общем, за тот раунд они привлекли 6,5 миллиона долларов США.

Любопытно! Прежде чем начать создавать электромобили Эберхард и Тарпенинг разработали один из первых приборов для электронных книг. Речь идет о Rocket e-Reader.

До июля 2006 года компания Tesla работала в скрытом режиме. Это продолжалось до выпуска модели автомобиля Родстер. С 2008 года Илон Маск стал генеральным директором производителя электромобилей. В том же году выше упомянутую модель авто начали выпускать в ограниченном количестве.

Эберхард и Тарпенинг покинули компании до запуска автомобилей Model S, ознаменовавших начало новой эпохи. Мартин Эберхард в 2009 году даже публично критиковал Маска. В частности, он заявил, что миллиардер неправильно управляет компанией.

Развивать свой бизнес легче, если под рукой есть собственный автомобиль, который выручит в любых ситуациях. Да, новейшая версия бестселлера Škoda Octavia предлагает багажное отделение на 600 литров, поэтому перевозка габаритных вещей – больше не проблема. А просторный салон авто позволяет с комфортом путешествовать на большие расстояния. Так что со Skoda вы всегда на ходу!

Актуальные данные о позициях Tesla на рынке, по данным Yahoo!Finance:

Цена акций компании колеблется на уровне 171,33 доллара за штуку;

за штуку; Рыночная капитализация производителя электрокаров составляет 543,15 миллиарда долларов.

Компания Tesla также входит в первую десятку самых дорогих публичных компаний в мире по уровню капитализации на рынке. Производитель электромобилей занимает 9 строчку. В первую тройку входят Apple, Microsoft, Saudi Aramco, согласно Global Ranking.