Стартап Osavul основали в марте 2022 года Дмитрий Плешаков и Дмитрий Билаш. У предпринимателей есть опыт работы в сфере IT-разработок и искусственного интеллекта. Главные фокусы компании сосредоточены на следующих вопросах: противодействие дезинформации, анализ информационной среды и кибербезопасность.

Достойно внимания Как можно дальше от диких краев: KFC, Mercedes-Benz и десятки брендов-гигантов ушли из России

Миллионные инвестиции для украинского стартапа

Osavul удалось привлечь инвестиции в размере 1 миллион долларов от украинского венчурного фонда SMRK, функционирующего с 2013 года. Привлеченные средства компания направлена на маркетинг и развитие технологической платформы.

К теме! Инвестиционный раунд стартапа удалось закрыть еще в феврале 2023 года, однако сообщили об этом только в мае, согласно Forbes.

Таким образом, бизнесмены планируют добиться нового уровня анализа информационной среды. Также называют следующие цели:

Выход на международные рынки;

Развитие сотрудничества с иностранными компаниями и правительственными организациями.

Osavul сфокусирован на борьбе с дезинформацией, информационными атаками, influence operations и foreign interference. Мы защищаем от этих угроз государства, компании и общество. Вызовов в нашей сфере немало – от поляризации мира до генеративных моделей и произвола техногигантов (на примере Илона Маска),

– рассказал о компании Дмитрий Плешаков.

Добавим, что Центр противодействия Дезинформации при СНБО и обороне и другие украинские ведомства, связанные с безопасностью и обороной, уже используют программное обеспечение Osavul. Команда, развивающая проект, начала сотрудничество с государством в качестве волонтеров после начала полномасштабной агрессии России.