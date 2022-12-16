Таким прогнозом на следующий год поделились в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ). В ассоциации назвали причины ожидаемого резкого сокращения урожайности зерновых и обосновали свои оценки.

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Неутешительные прогнозы УКАБ

В УКАБ отметили, что причинами сокращения урожая зерновых в следующем году станет прежде всего уменьшение посевных площадей под такие культуры на 45%, – до 8,7 миллиона гектаров. Кроме того, ожидается изменение структуры посевов в пользу масличных культур и снижение урожайности зерновых.

Из обрабатываемых в 2021 году 28,4 миллиона гектаров, по состоянию на декабрь 2022 года, на подконтрольной Украине территории располагается 24,6 миллиона гектаров угодий, – 86% от всей территории.

В то же время, на около 3,8 миллиона гектаров из них невозможно вести сельскохозяйственные работы из-за близости к линии фронта, постоянных обстрелов и минирований.

Кроме того, завершение посевной кампании озимых культур уже продемонстрировало значительное сокращение посевных площадей – в 2022 году засеяно 3,8 миллиона гектаров озимых культур, что на 43% меньше против показателя 2021 года.

Причинами этого, отмечают в УКАБ, являются ограниченная возможность экспорта, дорогая логистика, и, как следствие, – значительная разница в ценах на зерновые культуры по регионам.

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Влияние расположения на ценообразование

По данным ассоциации, регионы, которые расположены ближе к морским портам и границам с Евросоюзом, имеют более высокую цену на продукцию, если сравнивать с регионами на Севере и Востоке страны.

К примеру, стоимость одной тонны кукурузы с НДС в Закарпатье составляет 6 800 гривен, когда на Сумщине – 4 900 гривен. Однако, отмечают в УКАБ, даже на Западе Украины цены убыточны, следовательно, близость к границе с ЕС и работающими портами определяет способность соответствующих областей к продолжению производства зерна.

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Почему фокус аграриев сместился на масличные культуры

В УКАБ прогнозируют, что в следующем году будет наблюдаться рост площадей под масличные культуры в противоположность зерновым. Это, в частности, вызвано более высокой маржинальностью масличных по сравнению с зерновыми и значительным подорожанием логистики зерновых в этом году.

Отмечается, что цена на масличные на мировом рынке сейчас вдвое превышает стоимость зерновых культур. Поэтому посевные площади под масличные прогнозируемо возрастут до 9,7 миллиона гектаров, – показатель на 32% больше, чем в 2022 году, и на 9% выше по сравнению с 2021 годом.

К слову, в ассоциации констатировали, что в следующем году посевные площади под масличные культуры таким образом впервые будут большими, чем под зерновые.

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