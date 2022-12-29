Forbes опублікував імена тих, хто зміг збільшити власний капітал попри спад фондового ринку, підвищення глобальної інфляції та уповільнення економічного зростання. Цікаво, що усі п'ять лідерів цьогорічного рейтингу – вихідці з країн Азії.
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Топ-5 мільярдерів, яким вдалось збільшити власний капітал у 2022 році
Минулого року 4 з 5 лідерів рейтингу тих, хто поповнив власний капітал найбільше, походили з США. Їхніми основними активами були технологічна та суміжні галузі, зокрема електромобілі. Цьогоріч лише один багатій у списку – Колін Чжен Хуан з Китаю – є технологічним мільярдером.
Нинішня п'ятірка, станом на початок грудня, сукупно володіє статками у 200 мільярдів доларів, – це майже вдвічі більше, ніж вони мали разом наприкінці минулого року. До слова, багатії з цьогорічного списку родом із таких країн, як Індія, Індонезія та Китай.
1. Гаутам Адані
Гаутам Адані / Фото Adani Group
Індієць Гаутам Адані є беззаперечним лідером цьогорічного списку мільярдерів, яким вдалось підвищити власний капітал найбільше. Минулого року бізнесмен обіймав другу сходинку рейтингу з приростом статків у 52,5 мільярда доларів, поступившись лише Ілону Маску.
Акції дочірньої компанії імперії багатія Adani Group – Adani Enterprises – зросли на 57% проти минулого року. У травні Adani Group стала другим за величиною виробником цементу в Індії, придбавши індійський підрозділ швейцарської Holcim. Крім того, на початку грудня група компаній Гаутама Адані стала мажоритарним власником однієї з найбільших телевізійних медіагруп Індії New Delhi Television Ltd.
2. Лоу Так Квонг
Лоу Так Квонг / Фото Muhammad Fadli / Forbes Asia
Компанія Квонга, якого називають вугільним королем Індонезії, продемонструвала стрімке зростання впродовж року, попри скептичні оцінки аналітиків. Акції Bayan Resources у 2022 році зросли втричі завдяки збільшенню попиту на вугілля після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Мільярдер, який володіє більшістю акцій Bayan Resources, нині є другою найбагатшою людиною в Індонезії, коли наприкінці минулого року обіймав лише 18-у сходинку.
3. Колін Чжен Хуан
Колін Чжен Хуан / Фото Qilai Shen / Bloomberg
Попри економічні негаразди Китаю та черговий сплеск пандемії COVID-19 у країні, гігант електронної комерції Коліна Хуана Pinduoduo продемонстрував шалене зростання. Компанія, акції якої котуються на нью-йоркській Nasdaq, повідомила про збільшення доходів на 65% у третьому кварталі поточного року. Загалом акції Pinduoduo у 2022 році зросли на 35%.
4. Ву Ілін
Ву Ілін / Фото Newscom
Цьогорічне зростання статків Іліна пов'язане з Lianhua Qingwen – рослинним препаратом проти COVID-19, розробленим його шеньчженською компанією Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical. Впродовж року акції компанії зросли на 61%, на тлі нового спалаху коронавірусу у Китаї.
5. Раві Джайпурія
Раві Джайпурія / Фото Anay Mann / Forbes
Джайпурія очолює RJ Group – багатонаціональний конгломерат, що займається виробництвом напоїв та галуззю охорони здоров'я. Підрозділ Varun Beverages, який, зокрема, розливає напої PepsiCo, продемонстрував зростання акцій більш ніж вдвічі, на тлі підвищення продажів і прибутку.
Ще одне підприємство багатія, Devyani International Limited, яке володіє закладами KFC, Pizza Hut і Costa Coffee за франшизою, також перебуває на підйомі – акції компанії зросли на 12% впродовж року.