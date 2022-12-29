Forbes опублікував імена тих, хто зміг збільшити власний капітал попри спад фондового ринку, підвищення глобальної інфляції та уповільнення економічного зростання. Цікаво, що усі п'ять лідерів цьогорічного рейтингу – вихідці з країн Азії.

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Топ-5 мільярдерів, яким вдалось збільшити власний капітал у 2022 році

Минулого року 4 з 5 лідерів рейтингу тих, хто поповнив власний капітал найбільше, походили з США. Їхніми основними активами були технологічна та суміжні галузі, зокрема електромобілі. Цьогоріч лише один багатій у списку – Колін Чжен Хуан з Китаю – є технологічним мільярдером.

Нинішня п'ятірка, станом на початок грудня, сукупно володіє статками у 200 мільярдів доларів, – це майже вдвічі більше, ніж вони мали разом наприкінці минулого року. До слова, багатії з цьогорічного списку родом із таких країн, як Індія, Індонезія та Китай.

1. Гаутам Адані

Гаутам Адані / Фото Adani Group

Країна: Індія.

Статки: 133,9 мільярда доларів.

Прибуток у 2022 році: 55,1 мільярда доларів.

Індієць Гаутам Адані є беззаперечним лідером цьогорічного списку мільярдерів, яким вдалось підвищити власний капітал найбільше. Минулого року бізнесмен обіймав другу сходинку рейтингу з приростом статків у 52,5 мільярда доларів, поступившись лише Ілону Маску.

Акції дочірньої компанії імперії багатія Adani Group – Adani Enterprises – зросли на 57% проти минулого року. У травні Adani Group стала другим за величиною виробником цементу в Індії, придбавши індійський підрозділ швейцарської Holcim. Крім того, на початку грудня група компаній Гаутама Адані стала мажоритарним власником однієї з найбільших телевізійних медіагруп Індії New Delhi Television Ltd.

2. Лоу Так Квонг

Лоу Так Квонг / Фото Muhammad Fadli / Forbes Asia

Країна: Індонезія.

Статки: 18,6 мільярда доларів.

Прибуток у 2022 році: 16 мільярдів доларів.

Компанія Квонга, якого називають вугільним королем Індонезії, продемонструвала стрімке зростання впродовж року, попри скептичні оцінки аналітиків. Акції Bayan Resources у 2022 році зросли втричі завдяки збільшенню попиту на вугілля після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Мільярдер, який володіє більшістю акцій Bayan Resources, нині є другою найбагатшою людиною в Індонезії, коли наприкінці минулого року обіймав лише 18-у сходинку.

3. Колін Чжен Хуан

Колін Чжен Хуан / Фото Qilai Shen / Bloomberg

Країна: Китай.

Статки: 31,6 мільярда доларів.

​Прибуток у 2022 році: 11,1 мільярда доларів.

Попри економічні негаразди Китаю та черговий сплеск пандемії COVID-19 у країні, гігант електронної комерції Коліна Хуана Pinduoduo продемонстрував шалене зростання. Компанія, акції якої котуються на нью-йоркській Nasdaq, повідомила про збільшення доходів на 65% у третьому кварталі поточного року. Загалом акції Pinduoduo у 2022 році зросли на 35%.

4. Ву Ілін

Ву Ілін / Фото Newscom

Країна: Китай.

Статки: 6,8 мільярда доларів.

​Прибуток у 2022 році: 4,1 мільярда доларів.

Цьогорічне зростання статків Іліна пов'язане з Lianhua Qingwen – рослинним препаратом проти COVID-19, розробленим його шеньчженською компанією Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical. Впродовж року акції компанії зросли на 61%, на тлі нового спалаху коронавірусу у Китаї.

5. Раві Джайпурія

Раві Джайпурія / Фото Anay Mann / Forbes

Країна: Індія.

Статки: 9,3 мільярда доларів.

​Прибуток у 2022 році: 3,9 мільярда доларів.

Джайпурія очолює RJ Group – багатонаціональний конгломерат, що займається виробництвом напоїв та галуззю охорони здоров'я. Підрозділ Varun Beverages, який, зокрема, розливає напої PepsiCo, продемонстрував зростання акцій більш ніж вдвічі, на тлі підвищення продажів і прибутку.

Ще одне підприємство багатія, Devyani International Limited, яке володіє закладами KFC, Pizza Hut і Costa Coffee за франшизою, також перебуває на підйомі – акції компанії зросли на 12% впродовж року.

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