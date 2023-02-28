Uber йде з Росії
Російський уряд схвалив угоду з продажу Uber частки у спільному з "Яндексом" а рішення було прийняте ще минулого тижня. Тож 29%-ий пакет компанії буде продано "Яндексу" з дисконтом не менше 50%.
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Раніше "Яндекс" вже викупив частину акцій Uber у Росії, це сталось у грудні 2021 року. Тоді російська компанія придбала 4,5% акцій за 1 мільярд доларів.
За умовами угоди, компанія збиралася викупити 29% спільного підприємства, що залишилися, за 1,8 – 2 мільярди доларів до вересня 2023 року.
Також російські ЗМІ раніше повідомляли що "Яндекс" були не єдиною компанію яка хотіла викупити 29% Uber у Росії. Серед потенційних покупців була компанія Івана Тавріна Kismet Capital Group.
Компанія Тавріна планувала придбати 29% акцій за 925 мільйонів доларів. Це було вигідно Uber, який хотів продати свою частку у спільного підприємства з "Яндексом" якомога дорожче.