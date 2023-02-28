Uber уходит из России

Российское правительство одобрило соглашение по продаже Uber доли в совместном с "Яндексом", а решение было принято еще на прошлой неделе. Поэтому 29% пакет компании будет продан "Яндексу" с дисконтом не менее 50%.

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Ранее "Яндекс" уже выкупил часть акций Uber в России, что произошло в декабре 2021 года. Тогда российская компания приобрела 4,5% акций за 1 миллиард долларов.

По условиям соглашения, компания собиралась выкупить оставшиеся 29% совместного предприятия за 1,8 – 2 миллиарда долларов до сентября 2023 года.

Обратите внимание! После того как Uber в марте 2022 года заявил о намерении ускорить продажу своей доли из-за войны Украине, стоимость активов просела.

Также российские СМИ ранее сообщали, что "Яндекс" были не единственной компанией, которая хотела выкупить 29% Uber у России. Среди потенциальных покупателей была компания Ивана Таврина Kismet Capital Group.

Компания Таврина планировала приобрести 29% акций за 925 миллионов долларов. Это было выгодно Uber, который хотел продать свою долю у совместного предприятия с Яндексом как можно дороже.

В 2023 году стало известно, что "Яндекс" все же приобретет оставшиеся в Uber 29% за 925 миллионов долларов.