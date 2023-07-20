Стартап Preply активно розвивається. Зокрема, за останні три роки доходи компанії виросли у 10 разів. Це пов'язують із покращення досвіду користування платформою для усіх сторін: учнів та викладачів.
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Українська компанія залучила мільйонні інвестиції
У рамках нового інвестиційного раунду компанія Preply залучила 70 мільйонів доларів. Генеральний директор Кирило Бігай назвав це великим досягненням у той час, коли стартап перебуває у процесі зростання. Крім того, він додав, що більша частина коштів, які їм вдалося залучити раніше не використана.
Цей інвестиційний раунд пройшов під егідою інвестиційної компанії Horizon Capital. Також український стартап підтримали ще такі інвестори:
- Reach Capital;
- Hoxton Ventures;
- Інвесторів, які брали участь у попередньому фінансуванні.
Компанія Preply також оголосила про запуск асистента на основі штучного інтелекту. Завдяки цьому інструменту викладачі на платформі зможуть створювати різні види активності для студентів. Зокрема, йдеться про різні вправи, граматичні пояснення, теми для розмов та багато іншого. Таким чином, вони мають більше часу для складніших завдань, де потрібна присутність людини.