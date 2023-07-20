Стартап Preply активно развивается. В частности, за последние три года доходы компании выросли в 10 раз. Это связано с улучшением опыта использования платформы для всех сторон: учеников и преподавателей.
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Украинская компания привлекла миллионные инвестиции
В рамках нового инвестиционного раунда компания Preply привлекла 70 миллионов долларов. Генеральный директор Кирилл Бигай назвал это большим достижением, когда стартап находится в процессе роста. Кроме того, он добавил, что большая часть средств, которые им удалось привлечь, ранее не использована.
Этот инвестиционный раунд прошел под эгидой инвестиционной компании Horizon Capital. Также украинский стартап поддержали еще такие инвесторы:
- Reach Capital;
- Hoxton Ventures;
- Инвесторов, участвовавших в предварительном финансировании.
Компания Preply также объявила о запуске ассистента на основе искусственного интеллекта. Благодаря этому инструменту, преподаватели на платформе смогут создавать различные виды активности для студентов. В частности, речь идет о различных упражнениях, грамматических объяснениях, темах для разговоров и многом другом. Таким образом, у них больше времени для более сложных задач, где требуется присутствие человека.