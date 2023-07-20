Стартап Preply активно развивается. В частности, за последние три года доходы компании выросли в 10 раз. Это связано с улучшением опыта использования платформы для всех сторон: учеников и преподавателей.

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Украинская компания привлекла миллионные инвестиции

В рамках нового инвестиционного раунда компания Preply привлекла 70 миллионов долларов. Генеральный директор Кирилл Бигай назвал это большим достижением, когда стартап находится в процессе роста. Кроме того, он добавил, что большая часть средств, которые им удалось привлечь, ранее не использована.

Полезно! Ветераны российско-украинской войны имеют возможность получить 1 миллион гривен на оборудование для своего бизнеса. Прежде всего, речь идет о сфере производства продуктов. Грантовую программу запустили Кабмин и Сбербанк. Также крафтовые производители в Украине могут получить финансовую поддержку от Help – Hilfe zur Selbsthilf. Организация предлагает гранты на 100 тысяч гривен.

Этот инвестиционный раунд прошел под эгидой инвестиционной компании Horizon Capital. Также украинский стартап поддержали еще такие инвесторы:

Reach Capital;

Hoxton Ventures;

Инвесторов, участвовавших в предварительном финансировании.

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Компания Preply также объявила о запуске ассистента на основе искусственного интеллекта. Благодаря этому инструменту, преподаватели на платформе смогут создавать различные виды активности для студентов. В частности, речь идет о различных упражнениях, грамматических объяснениях, темах для разговоров и многом другом. Таким образом, у них больше времени для более сложных задач, где требуется присутствие человека.