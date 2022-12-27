Так, мережа пекарень Lviv Croissants 27 грудня розпочинає збір 2 мільйонів гривень – цього вистачить, аби забезпечити якісний протез одному українцю чи одній українці. Долучатися до ініціативи закликають і громадян.

Читайте також Київстар закликав бізнеси єднатися, щоб забезпечити Україну зв'язком під час відключень світла

Деталі благодійної ініціативи

Проєкт ініціював Національний центр реабілітації "НЕЗЛАМНІ", й програма нині реалізується Першим медичним об'єднанням Львова та Львівської міської ради за підтримки Міністерства охорони здоров'я.

Так, протези закуповують і безкоштовно встановлюють у Національному реабілітаційному центрі "НЕЗЛАМНІ". З кожною людиною тут працює команда спеціалістів, а отже, пацієнт не повинен шукати допомоги за кордоном, а отримує її у рідній країні.

Нові протези уже отримали двоє українців: захисник Михайло та лікар Дмитро, який рятував військових на фронті.

Як українцям долучитися

З 27 грудня до 31 січня у закладах Lviv Croissants разом із замовленням можна придбати спеціальні стікери-наліпки "Незламні". Всі виручені кошти додадуть до загальної суми збору на ініціативу.

"Незламні". Всі виручені кошти додадуть до загальної суми збору на ініціативу. Крім того, долучитися можна через платформу dobro.ua – кожен, хто пожертвує 100 чи більше гривень на спеціальній сторінці Lviv Croissants, візьме участь у розіграші річного абонементу круасанів . При цьому, необхідно не забути вказати власні контактні дані, а саме адресу електронної пошти.

. При цьому, необхідно не забути вказати власні контактні дані, а саме адресу електронної пошти. При цьому благодійник, який пожертвує найбільшу суму на сторінці збору, зможе обрати назву нового лімітованого круасана від Lviv Croissants.

Зверніть увагу! Попадати в очікування клієнтів та бути з ним на зв'язку – прагнення будь-якої компанії. Київстар Бізнес рекомендує: не втрачайте жодного дзвінка клієнта із Віртуальною мобільною АТС, фіксуйте його шлях у CRM, поєднуйте ці системи та робіть очікувані клієнтом пропозиції за допомогою таргетованих SMS розсилок.