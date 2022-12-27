Так, сеть пекарен Lviv Croissants 27 декабря начинает сбор 2 миллиона гривен – этого достаточно, чтобы обеспечить качественный протез одному украинцу или одной украинке. Приобщаться к инициативе призывают и граждан.

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Детали благотворительной инициативы

Проект инициировал Национальный центр реабилитации "НЕЗЛАМНІ", и программа реализуется Первым медицинским объединением Львова и Львовского городского совета при поддержке Министерства здравоохранения.

Так, протезы закупают и бесплатно устанавливают в Национальном реабилитационном центре "НЕЗЛАМНІ". С каждым человеком здесь работает команда специалистов, а значит, пациент не должен искать помощи за границей, а получает ее в родной стране.

Новые протезы уже получили двое украинцев: защитник Михаил и врач Дмитрий, который спасал военных на фронте.

Как украинцам присоединиться

С 27 декабря по 31 января в заведениях Lviv Croissants вместе с заказом можно приобрести специальные стикеры-наклейки "Незламні". Все вырученные средства будут добавлены к общей сумме сбора на инициативу.

"Незламні". Все вырученные средства будут добавлены к общей сумме сбора на инициативу. Кроме того, присоединиться можно через платформу dobro.ua – каждый, кто пожертвует 100 или больше гривен на специальной странице Lviv Croissants, примет участие в розыгрыше годового абонемента круассанов . При этом необходимо не забыть указать собственные контактные данные, а именно адрес электронной почты.

. При этом необходимо не забыть указать собственные контактные данные, а именно адрес электронной почты. При этом благотворитель, пожертвующий наибольшую сумму на странице сбора, сможет выбрать название нового лимитированного круассана от Lviv Croissants.

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