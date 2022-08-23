Баффету дозволили придбати акції Occidental Petroleum

Компанія Уорена Баффета Berkshire Hathaway зараз володіє 16,4% часткою нафтового гіганта Occidental Petroleum. Вартість одного паперу в рамках цієї угоди становила 55,389 долара, про це свідчить документ, розміщений на сайті Комісії з цінних паперів та бірж (SEC).

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Пакет Berkshire в Occidental Petroleum нині складає 153,5 мільйона акцій і оцінюється майже в 9 мільярдів доларів.

Важливо! Berkshire також володіє опціонами на купівлю 83,9 мільйона акцій і у разі їх реалізації зможе довести свою частку до більш ніж 25%.

Що цьому передувало

На початку березня цьогоріч Баффет почав активно скуповувати папери нафтового гіганта. Тоді компанія американського мільярдера купила акцій Occidental Petroleum на понад 2,5 мільярда доларів. Таким чином її портфель з урахуванням опціонів становила 14,6%.

На початку травня Berkshire Hathaway закрила ще дві угоди, придбавши 5,9 мільйона акцій на суму 336 мільйонів доларів 19 та 22 червня частка конгломерату була збільшена ще на 9,6 мільйона акцій, які були придбані за 529 мільйонів доларів.

Що відомо про Occidental Petroleum

Occidental Petroleum – одна із найприбутковіших акцій 2022 року. Однак, попри стрімке зростання котирувань, компанія торгується з форвардним P/E лише у 5х. Зараз компанія зосередилася на виплаті боргу, пов'язаного з покупкою Anadarko Petroleum у 2019 році. В останні кілька кварталів борг неухильно знижувався завдяки високому прибутку, що генерується Occidental.

Зверніть увагу! У травні цьогоріч Occidental Petroleum повідомила, що в поточному кварталі планує розпочати програму зворотного викупу обсягом 3 мільярди доларів. Якщо ця програма буде виконана, процентна частка Berkshire Баффета у компанії зросте.