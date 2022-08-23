Баффету разрешили приобрести акции Occidental Petroleum
Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сейчас владеет 16,4% долей нефтяного гиганта Occidental Petroleum. Стоимость одной бумаги в рамках этой сделки составила 55,389 доллара, об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
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Пакет Berkshire в Occidental Petroleum в настоящее время составляет 153,5 миллиона акций и оценивается почти в 9 миллиардов долларов.
Что этому предшествовало
В начале марта Баффет начал активно скупать бумаги нефтяного гиганта. Тогда компания американского миллиардера купила акций Occidental Petroleum более чем на 2,5 миллиарда долларов. Таким образом, ее портфель с учетом опционов составлял 14,6%.
В начале мая Berkshire Hathaway закрыла еще две сделки, приобретя 5,9 миллиона акций на сумму 336 миллионов долларов. 19 и 22 июня доля конгломерата была увеличена еще на 9,6 миллиона акций, которые были приобретены за 529 миллионов долларов.
Что известно об Occidental Petroleum
Occidental Petroleum – одна из самых прибыльных акций 2022 года. Однако, несмотря на стремительный рост котировок, компания торгуется с форвардным P/E только в 5х. Сейчас компания сосредоточилась на выплате долга, связанного с покупкой Anadarko Petroleum в 2019 году. В последние несколько кварталов долг неуклонно снижался благодаря высокой прибыли, генерируемой Occidental.