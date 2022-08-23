Баффету разрешили приобрести акции Occidental Petroleum

Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сейчас владеет 16,4% долей нефтяного гиганта Occidental Petroleum. Стоимость одной бумаги в рамках этой сделки составила 55,389 доллара, об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

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Пакет Berkshire в Occidental Petroleum в настоящее время составляет 153,5 миллиона акций и оценивается почти в 9 миллиардов долларов.

Важно! Berkshire также владеет опционами на покупку 83,9 миллиона акций и в случае их реализации сможет довести свою долю до более чем 25%.

Что этому предшествовало

В начале марта Баффет начал активно скупать бумаги нефтяного гиганта. Тогда компания американского миллиардера купила акций Occidental Petroleum более чем на 2,5 миллиарда долларов. Таким образом, ее портфель с учетом опционов составлял 14,6%.

В начале мая Berkshire Hathaway закрыла еще две сделки, приобретя 5,9 миллиона акций на сумму 336 миллионов долларов. 19 и 22 июня доля конгломерата была увеличена еще на 9,6 миллиона акций, которые были приобретены за 529 миллионов долларов.

Что известно об Occidental Petroleum

Occidental Petroleum – одна из самых прибыльных акций 2022 года. Однако, несмотря на стремительный рост котировок, компания торгуется с форвардным P/E только в 5х. Сейчас компания сосредоточилась на выплате долга, связанного с покупкой Anadarko Petroleum в 2019 году. В последние несколько кварталов долг неуклонно снижался благодаря высокой прибыли, генерируемой Occidental.

Обратите внимание! В мае Occidental Petroleum сообщила, что в текущем квартале планирует начать программу обратного выкупа объемом 3 миллиарда долларов. Если эта программа будет выполнена, процентная доля Berkshire Баффета в компании возрастет.