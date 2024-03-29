Чи можна уникнути катастрофи

Юрист Олег Бондар розповів 24 Каналу, що механізм запуску цивільних літаків у небезпечних зонах існує. Йдеться зокрема і про повітряний простір, де відбувається збройний конфлікт.

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Олег Бондар Керівний партнер ECOVIS Бондар та Бондар На цей випадок існують численні нормативи – від стандартів ІКАО до інструкцій авіаційної влади – як випускати літак в рейс, чи відкривати повітряний простір, зокрема й в зонах, де ведуться збройні конфлікти. Ключовим елементом такого рішення є ретельна оцінка існуючих загроз та здатності кожного суб'єкта авіаційної діяльності їм запобігати

Бондар наголосив, що зараз ракетна небезпека для України не є несподіванкою, тому під час запуску цивільної авіації, цей фактор обов'язково врахують. При катастрофі, відповідальність залежить від причини аварії. Однак, юрист підкреслює, що під час польоту кінцеве рішення приймає капітан повітряного судна, а отже першу реакцію має дати авіакомпанія.

Є певний ліміт так званої "безумовної" відповідальності, коли авіакомпанія повинна компенсувати шкоду незалежно від її відповідальності. Для українських перевізників він, як правило, встановлений в розмірі близько 160 тисяч євро. Вимоги понад зазначений ліміт потребують доведення умислу або недбальства з боку перевізника,

– уточнює Бондар

Як визначається хто винний у аварії

Кінцевий винуватець аварії визначається після перевірки. Зазвичай відповідальність за катастрофу кваліфікується залежно від:

дій, які могли спричинити порушення безпеки;

своєчасності обміну безпековою інформацією;

реакції авіаперевізника на імовірні загрози, зокрема ескалацію поточних конфліктів;

своєчасності впровадження обмеження на польоти.

Потрібно розуміти, що забезпеченням безпеки під час польотів займається багато служб. Зокрема, сам аеропорт, аеронавігаційна служба, безпосередній регулятор і авіаперевізник.