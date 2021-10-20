Народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук зазначила, що мовиться про так званий постковідний бюджет – Україна долає наслідки пандемії і додатково витрачає гроші на медичну галузь. За її словами, сума, яку передбачили на медицину – рекордна.

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Зарплата медиків має зрости

В бюджеті прописали збільшення зарплати для медиків. Так лікарі мають отримувати 22,5 тисячі гривень. Однак навіть якщо медичні заклади ефективно працюватимуть, а це впливає на виплати, цього досягнути складно.

"Чим більше грошей виділяється в Державному бюджеті, тим вище може бути зарплата лікаря, якщо ця лікарня є ефективною. Але навіть з тим збільшенням, яке пропонує Міністерство фінансів, 157 мільярдів гривень, не вистачить підвищити зарплати всім лікарям, як того вимагав президент до 2022 року", – сказала народна депутатка Ольга Стефанишина.

Прожитковий мінімум зросте

Депутати та експерти нарекли, що соціальний сектор занижений. Наприклад, на субсидії заклали на 10 мільярдів гривень менше, ніж у 2021 році.

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Хоча інфляція зросте на 7%, пенсія підніметься лише на 160 гривень. Прожитковий мінімум – на 200 гривень, на стільки ж зросте і мінімальна зарплатня. Мовляв, суттєві зміни ухвалили у 2020 році.

У 2022 році ми дещо змістили акценти і здійснюємо помірне підвищення мінімальної заробітної плати виходячи з інфляції. У 2022 році з 4 700 – зросла до 6 000 (гривень – 24 канал) на грудень 2022 року,

– сказав нардеп Данило Гетманцев.

Водночас стипендії мають зрости на 30%, місцеві дороги на 28%, а РНБО, який допомагає втілювати президентські ініціативи, аж на 21%.

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Проєкт може суттєво змінитися

Водночас малі і середні підприємства найбільше відчують тягар від бюджету. Від їхніх податків має надійти на 166 мільярдів більше.

Але не потрібно забувати, що до другого читання проєкт може суттєво змінитися. Адже саме в цей період депутати, як показують парламентські традиції, намагаються пролобіювати свої "хотілки" й ущипнути якомога більший шматок від державних фінансів.